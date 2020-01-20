Lebip Timor: Sıradaki gelsin

LIGDE 10 haftadır kazanamayan ve ligin dibine demir atan Antalyaspor için bir çıkış maçı idi.Ancak, Alparslan ve Poko'nun sakatlıkları, Titi'nin sarı kart cezalısı olması da Göztepe adına ciddi bir defans riski oluşturuyordu. Maça her iki tarafın da iştahlı başlaması, orta sahaların çabuk geçilmesi ile izleyenlere de keyif veriyordu sahadaki mücadele.bu gole karşılık vermek isteyen Antalyaspor'un peş peşe yarattığı hücumlarla maçın heyecanı da zirve yapıyordu.Risk alan Antalyaspor'un bu baskısına ani bir kontratak ile cevap veren Göztepe, Serdar ile skoru 2-0 yaptığında dakikalar 36'yı gösteriyordu.Soyunma odasına 3-0'ın avantajı ve morali ile giden Göztepe, ikinci yarıya 2 değişiklikle ve baskı ile başlayan Antalyaspor karşısında pozisyon verse de , kaleci Beto peş peşe kurtarışlarla göz kamaştırıyordu. İlk yarıda bulduğu 3 gol ile 3 puanı taçlandıran İzmir ekibi, bu moralle haftaya yeni stadında çıkacağı maçlar öncesi rakiplerine "Sıradaki gelsin" mesajı veriyordu. Bu muhteşem oyuna ve skora imza atan sahadaki cesur yürekler kadar, kulübedeki bir cesur yüreğe de ayrı bir övgü gönderelim.Zira rakibi silip süpüren dünkü oyunun baş mimarıdır genç hoca. Mükemmel bir maç yöneten hakem Atilla Karaoğlan'ı da es geçmeyelim.

BUGÜN NELER OLDU