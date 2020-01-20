Sobaya döktüğü tiner sonu oldu

BUGÜN NELER OLDU

İZMIR'DE 29 yaşındaki Okan Atılgan, 3 Ocak günü Seferihisar Sanayi Sitesi'ndeki işyerinde sobadaki ateşi canlandırmak için sobaya tiner döktü. Bir anda parlayan alevler Atılgan'ın vücudunda yanıklara neden oldu. Ağır yaralanan genç ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Birimi'ne kaldırıldı. Burada 15 gün tedavi gören Atılgan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Ayça Atılgan ile 1.5 yıllık evli olan Okan Atılgan'ın ölümü başta eşi olmak üzere ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Reklam işiyle uğraşan ve birkaç ay önce kendine ait reklam ajansı ve atölyesini Seferihisar Sanayi Sitesi'nde açan Atılgan kendi işinin başına geçmişti. Seferihisar'da tanınan ve sevilen simalarından olan Atılgan için Ulu Camii'nde ikindi namazına müteakiben cenaze namazı kılındı. Genç reklamcı cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Seferihisar Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.