19 yıllık çift beyin tümörüyle savaşıyor

İzmir'in Gaziemir ilçesinde inşaat işçisi 45 yaşındaki Ali Dırmık 2 yıl önce baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede beyninde tümör olduğunu öğrendi. Haziran 2018'de ameliyatla beynindeki tümör alınan Ali Dırmık'ta tedavinin ardından unutkanlık, kekemelik başladı. Rahatsızlığı nedeniyle ağır işlerde çalışamayan Ali Dırmık, daha hafif iş bulamayınca mecburen yeniden inşaatlarda çalışmaya başladı. İnşaat işinde çalışırken rahatsızlığı yüzünden kısa sürede hastalanan Ali Dırmık, 3 gün çalışsa, bir hafta yatarak evde dinlenmek zorunda kalıyor.Eşinin durumuna üzülürken baş ağrısı şikayetiyle geçen sene hastaneye giden 50 yaşındaki 3 çocuk annesi Songül Dırmık aynı rahatsızlığın kendinde olduğunu öğrenince ikinci şoku yaşadı. Kocası gibi beyninde tümör olduğunu duyan ev hanımı Songül Dırmık, "Eşimin tedavisi için uğraşırken bende de aynı hastalık çıktı. Doktorlar önce ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Sonra ameliyattan vazgeçildi. Şimdi ilerleme var mı diye takip ediyorlar. İlerleme olursa ameliyatla beynimdeki tümörü alacaklar. Ayrıca bende göbek fıtığı da var. Tedavi olmak istiyorum. Sağlıklı bir hayatım olsun istiyorum. Eşim rahatsızlığı nedeniyle ağır işlerde çalışamıyor. Mecburen inşaatta amelelik yapıyor. Ama bu kez de yatağa düşüyor, hastalanıyor. O yüzden eşime uygun daha hafif bir iş istiyoruz" diye konuştu.Eşinin hastalığı yüzünden her gün işe gidemediğini söyleyen Songül Dırmık, "Bu nedenle 3 aydır kiramızı ödeyemiyoruz. Maddi sıkıntı yaşıyoruz. Ayrıca yeğenim Özdemir Doldur eşimi kefil oldu. Borç ödenmeyince eşime icra takibi başlatıldı. Şu an yeğenimden dolayı 15 bin lira borcumuz var. Türk Kızılay Gaziemir Şube Başkanı Davut Dinçel, "Dırmık ailesine gıda ve giyim yardımında bulunduk. Belli aralıklarla gelip aileyi kontrol ediyoruz" diye ifade etti.

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