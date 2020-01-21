BAYOSB’ye 20 fabrika

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İZMİR'İN altyapı ve lojistik avantajları ile hızla büyüyen organize sanayi bölgeleri arasında yer alan Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi (BAYOSB), 2020 yılında 20 sanayi tesisine daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. BAYOSB Hizmet binasında yapılan Müteşebbis Heyet Toplantısında konuşan BAYOSB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Telseren, 2020 yılında organize sanayi bölgemizde, ülkemizin içinden geçtiği zorlu koşullara rağmen yirmi fabrikanın temelinin daha atılmasını beklediklerini söyledi.Bu dönemde yapılacak bir yatırımın, doğru fizibilite ve doğru teşvik kullanımıyla dört sene içinde geri döneceğini vurgulayan Telseren, "Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi olarak sadece 2020'ye hazırlanmıyoruz. Sanayi bölgesi olarak hedeflerimizi 2022'ye ve 2023'e taşıyacak şekilde planlıyoruz. Bize yapılan müracaatları değerlendirdiğimizde 2020 yılında organize sanayi bölgemizde, ülkemizin içinden geçtiği zorlu koşullara rağmen 20 fabrikanın temelinin daha atılmasını bekliyoruz" diye konuştu. Faiz politikaları ile yatırım için en uygun zaman olduğunu vurgulayan Telseren, teşviklerden yararlanarak bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini söyledi.