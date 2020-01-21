Bir temsillik gösteri 6 yıldır devam ediyor

Bale sanatçısı ve dans eğitmeni Banu Dağcıoğlu Türkeli önderliğinde tek gösteri için başlatılan Tekerlekli Dans Projesi, sahnedeki 6'ncı yılını kutluyor. Engelsizmir Kongresi'nde ilk temsilini 2013 Kasım'da 5 ortopedik engellinin performansıyla gerçekleştiren Tekerlekli Dans Projesi, sanatın karanlığı aydınlattığını göstermek isteyen grup üyelerinin kararıyla devam etti. Düzenli eğitimle sahne performanslarını artıran, gösterileriyle turnelere çıkan ve ödüller kazanan grup, 6 yıl içinde farklı ortopedik engellere sahip dansçıları da bünyesine kattı.Teknik ekip ve gönüllü konservatuvar öğrencileri ile 22 kişilik bir kadroya ulaşan ekip, profesyonel dansçılar yetiştirdi, bazı üyeler yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen dans yarışmalarında dereceler elde etti. Tekerlekli Dans Projesi, 6. yılını Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserle kutladı. Ünlü sopranolar Aytül Büyüksaraç, Nazlı Alptekin, Zibelhan Dağdelen, tenor Aydın Uştuk, bas Hasan Alptekin, piyanistler Deniz Dağdelen ve Emre Alptekin ile tekerlekli sandalyeli dansçı Bora Acar Zöngür'ün eşlik ettiği grup, gösterisiyle izleyiciyi büyüledi. Çocukken geçirdiği hastalık nedeniyle ortopedik engelli olan Sinem Öntürk, sahnede olmanın çok özel bir duygu olduğunu belirterek, "Sahne benim çocukken hayal ettiğim ama hep ütopya olarak gördüğüm bir platform. Bir hayalimi gerçekleştiriyorum ve bu benim için çok önemli" dedi. Ekibin kurucularından olan ve 2 yıldır koordinatörlüğünü üstlenen tekerlekli sandalyeli dansçı Mehmet Arık, "Proje sayesinde engellilerin öz güvenini arttı. Bizi izleyenler geleceğe daha umutla bakıyorlar" dedi. Bale sanatçısı ve dans eğitmeni Banu Dağcıoğlu Türkeli ise ekibine "dansı hissetmeyi" öğrettiğini dile getirdi.

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