Bozdağ ailelerin akınına uğradı

İZMIR'IN bin 200 rakımlı Bozdağ beldesi tatilcilerin akınına uğradı. Yarıyıl tatili ile birlikte vatandaşlar, kar topu oynamak için Bozdağ'a koşarken, Gölcük beldesi de çok sayıda vatandaşın ilgisi ile karşılaştı. Bozdağ Kayak Merkezinin kapalı olması nedeniyle kayak merkezine giden yollarda araçlarını durdurup çevredeki karla kaplı alanlarda piknik yapan vatandaşlar, hafta sonunun keyfini çıkardı. Yarıyılın ilk hafta sonu olması ve havanın güneşli olması nedeniyle Ödemiş'in Birgi, Gölcük ve Bozdağ turizm üçgenine kapak atan vatandaşlar esnafa da soluk aldırdı.Bozdağ Mahalle Muhtarı Hakkı Balcı, cumartesi ve pazar günlerinin dolu geçtiğini belirterek, "Esnafımız bir süredir sıkıntıdaydı. Yarıyıl tatilinin başlaması ile birlikte çok sayıda günübirlikçi bölgemize akın etti. Bozdağ Kayak Merkezi'nin kapalı olması nedeniyle vatandaşlar bulabildikleri karlık alanlarda piknik yapmayı tercih etti. Yoğunluktan dolayı pazar günü bir ara kayak tesislerine giden yol kapatıldı. Fakat şu anda sıkıntı yok" diye konuştu. Bozdağlı esnaflar da yoğunluktan dolayı iş yetiştirmekte zorlandıklarını ifade etti. Gölcük Mahalle Muhtarı Ferit Aynalı da yarıyıl tatili nedeniyle Gölcük'ün de çok sayıda konuk ağırladığını belirterek, yolların açık kalmasını sağlayan ilgililere teşekkür etti. Yılbaşı öncesi ve sonrası yağan yoğun kar özellikle Bozdağ belde merkezinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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