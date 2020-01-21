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Denizlispor mutsuz ama umutlu

Sezonun ikinci yarısına mağlubiyetiyle başlayan Horozlar puan alamasa da sergilediği futbolla umut verdi

Giriş Tarihi: 21.1.2020 ABONE OL
Denizlispor mutsuz ama umutlu
SEZON açılış maçında evinde 2-0 yendiği rakibine rövanşta diş geçiremeyen Yukatel Denizlispor'da Trabzonspor'dan transfer edilen Onazi, ilk kez bu maçta forma giydi. İlk 11'de sahaya çıkan Onazi, 64'üncü dakikada yerini Sedat'a bıraktı. Ligde bu mağlubiyetle 22 puanda kalan Denizlispor'da yenilgiye rağmen takımının performansını alkışlayan teknik direktör Mehmet Özdilek, "Son yarım saatte beraberliği sağlayacak pozisyonları yakaladık. Son vuruşlarda çok beceriksizdik. Takımımın oynadığı oyundan son derece memnunum" dedi.
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Denizlispor mutsuz ama umutlu
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