Denizlispor mutsuz ama umutlu

BUGÜN NELER OLDU

SEZON açılış maçında evinde 2-0 yendiği rakibine rövanşta diş geçiremeyen Yukatel Denizlispor'da Trabzonspor'dan transfer edilen Onazi, ilk kez bu maçta forma giydi. İlk 11'de sahaya çıkan Onazi, 64'üncü dakikada yerini Sedat'a bıraktı. Ligde bu mağlubiyetle 22 puanda kalan Denizlispor'da yenilgiye rağmen takımının performansını alkışlayan teknik direktör Mehmet Özdilek,dedi.