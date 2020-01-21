Menderes’e bahar yerine çöp geldi

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Menderes'te yapmayı planladığı katı atık bertaraf tesisi, tartışmalara neden oldu. Büyükşehir'in, Çakaltepe ile Gölova mahalleleri arasına yapılmak istenen çöp tesisinin kurulmasına ilişkin verdiği önerge geçtiğimiz günlerde AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyuna karşın CHP'lilerin oylarıyla kabul edildi. Bu karara tepki gösteren CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve CHP Menderes belediye meclis üyeleri meclise katılmadı. Menderes'e yapılmak istenen çöp entegre tesisi projesinin meclisten geçmesine Menderes halkı büyük tepki gösterdi. AK Parti Menderes İlçe Başkanı Cihan Kaymaz ve ilçe halkı, Menderes'e çöp tesisine karşı olduklarını Gölova mahallesinde yaptıkları basın açıklamasıyla ifade etti. Yapılması planlanan çöp tesisinin ilçedeki tarım ve hayvancılığı bitireceğini ifade eden Kaymaz, "Menderesin evladı olarak İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı karadan ötürü büyük üzüntü duyduk. Menderes'in geleceği açısından büyük önem taşıyan bu karar alınırken Menderes belediye başkanımız ve CHP'li meclis üyeleri maalesef bu oturumda yer almayarak ilçemizi kaderi ile baş başa bıraktılar. Böylece ilçemize çöplük kurulmasına ilişkin karara da göz yummuş oldular. Menderes'in evlatları olarak onlardan olaya siyasi yaklaşmak yerine ilçelerine sahip çıkmalarını beklerdik. Ama onlar meclis toplantısına katılmayarak ilçemizi kaderi ile baş başa bırakmayı tercih ettiler. Menderes'in öz evlatları olarak Menderes'e kesinlikle çöp tesisi yaptırmayacağız. İzmir'in içme suyu ihtiyacının yüzde 40'ının karşılandığı bir bölgede böyle bir tesisin yapılması doğru değildir. Çöplük için Menderes kesinlikle doğru adres değildir. Sayın Soyer kendi başkanlık yaptığı Seferihisar'a layık görmediği çöpü Mendereslilere nasıl layık görür? Bu terbiyesizlikten, bu ayıptan biran önce vazgeçilmelidir. Biz Menderesliler olarak buna kesinlikle izin vermeyeceğiz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Burada Menderes'in geleceği söz konusu. Bu kadar kıymetli alanları çöplüğe çevirmeye kimsenin hakkı yok" dedi.Projeye bir tepki de 2014-2019 yılları arasında Menderes Belediye Başkanlığı yapan AK Partili Bülent Soylu'dan geldi. Menderes'in Tahtalı Baraj Havzasında olan bir ilçe olduğunu ifade eden Soylu, "İzmir'in yüzde 40'ının suyunu karşılıyoruz. Menderes çöp tesisi yapılacak en son ilçe. Biz bu tür tesislere karşı değiliz. Yerinin yanlış olduğunu söylüyoruz. Tarım arazileri, turizm açısından bu projenin ilçe sınırlarımız içerisinde yapılması yanlıştır. Tahtalı Havzası'nın ilçemizde olmasının bedelini insanlar ödedi. Siz getirip ikinci bir bedel ödetmeye çalışıyorsunuz. Kuzudan bir pos çıkar iki pos çıkmaz" dedi.Gölova mahallesinin eski muhtarıyım. Kesinlikle mahallemize çöp tesisi yapılmasını istemiyoruz. Çöp bu bölgede tarım ve hayvancılığın bitmesi demek olur.Çöp Tesisi tarımı ve hayvancılığı resmen bitirir. Biz hizmet beklerken çöp tesisi yapmaya kalkıyorlar. İzmir'in çöpünü Menderes'te istemiyoruz.Çöplük yapacaklarına önce köyümüze su getirsinler. Köyümüzde su yok. Kesinlikle mahallemize çöp tesisi istemiyoruz. Eğer getirmeye kalkarlarsa kamyonların önüne dikilir taşla sopa ile köyümü savunurum. Ölümüzü çiğnerler köyümüze çöplük yapamazlar.

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