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Adnan Menderes’in vazgeçilmezi: Lucy

Giriş Tarihi: 22.1.2020 ABONE OL
Adnan Menderes’in vazgeçilmezi: Lucy
İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndaki patlayıcı tespit köpeği "Lucy", hassas burnuyla yolcu güvenliği için çalışıyor. Havalimanında barakasında yaşayan Alman kurdu cinsi dedektör köpek "Lucy", her sabah idarecisi eşliğinde mesaiye başlıyor. İdarecisi ve aynı zamanda ekip arkadaşı Özkan Şahin ile havalimanında köşe bucak arama yapan "Lucy", hassas burnuyla patlayıcı madde arıyor. Yaklaşık 20 dakikada bir mola veren "Lucy", dinlenmesini de yine kendisine hazırlanmış özel alanlarda yapıyor. Görevi gereği bütün alanları dolaşan "Lucy", yolcuların da ilgisini çekiyor. Bazı yolcular "Lucy" ile fotoğraf çektirmeden geçemiyor. Lucy'in ekip arkadaşı Şahin, 2 yıldır Lucy'le çalıştığını söyledi. Havalimanında güvenlikle ilgili bugüne kadar olumsuz bir olayla karşılaşmadıklarını vurgulayan Şahin, "Köpek Eğitim Merkezinde her 2 yılda bir sınav yapılıyor. Lucy girdiği tüm sınavlardan tam not alıyor. Bütün patlayıcı maddelere tepki veriyor. Lucy hayat kurtaran bir köpek, yolcuların güvenliği için burada. Değerli bir burun" dedi.
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Adnan Menderes’in vazgeçilmezi: Lucy
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