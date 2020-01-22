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’nun yeni gözdesi Metehan

Giriş Tarihi: 22.1.2020 ABONE OL
Altınordu’nun yeni gözdesi Metehan
TFF 1. Lig ekibi Altınordu'nun ara transferde 3. Lig ekibi Osmaniyespor'dan transfer ettiği Metehan Mimaroğlu, geçen hafta Hatayspor karşısında kırmızı-lacivertli formayla çıktığı ilk maçında alkış topladı. 2012'de profesyonel olduğu Eskişehirspor'da forma şansı bulamayınca şansını başka kulüplerde arayan Metehan, 2014- 17 yılları arasında Bölgesel Amatör Lig takımlarında top koşturdu. Daha sonra 3. Lig'de Ergene Velimeşespor, Alibeyköyspor ve Osmaniye formalarını terleten 25 yaşındaki kanat oyuncusu, 50 bin TL'ye devre arası Altınordu'ya transfer olarak 2. Lig'de oynamadan ilk kez 1. Lig'de görev aldı. Metehan, Hatay karşısında Altınordu'nun bulduğu ikinci golün hazırlanışında pay sahibiydi.
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Altınordu’nun yeni gözdesi Metehan
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