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Annesini 15 yerinden bıçakladı

Giriş Tarihi: 22.1.2020 ABONE OL
Annesini 15 yerinden bıçakladı
Manisa'nın Kula ilçesinde 18 yaşındaki K.A. eski sanayi sitesinde oturan annesi Ummuhan A.'nın (53) evinin önüne geldi. Annesini arayan K.A., dışarı çıkmasını istedi. Evden çıkan Ummuhan A.'ya oğlu K.A. bıçakla saldırdı. Annesini 15 kez çeşitli yerlerinden bıçaklayan K.A. kaçarken Ummuhan A., kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine geler sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Ummuhan A., ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Müdahalenin ardından Ummuhan A., hayati tehlikesi devam edince Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. K.A. ise emniyete giderek suç aletiyle teslim oldu.
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Annesini 15 yerinden bıçakladı
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