Denizlililer yeni logosunu seçti

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plaka kodu 20'nin yan yana geldiği 2020'nin Denizli yılı ilan edilmesinin ardından yıl boyunca tüm tanıtım çalışmaları ve etkinliklerde kullanılacak logo 1 haftalık anket çalışmasıyla belirlendi. 2020Denizli Yılı projesinin resmi web sitesi olan www.denizli2020. com adresindeki 8 ayrı görsel arasından belirlenen logo bugün (20 Ocak 2020) saat 20.20'de kamuoyu ile paylaşıldı.Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın sosyal medya hesaplarından paylaştığı horoz figürlü logonun rakiplerine açık ara fark attığı belirtildi. Buna göre 34 bin 900 kişinin oyunu alan horoz figürlü görsel 2020 Denizli Yılı logosu seçildi. "2020 Denizli Yılı" projesine bir destekte Yukatel Denizlispor'dan geldi. Denizlisporlu oyuncular Süper Lig'in 18. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da gerçekleştirilen Galatasaray maçı öncesi sahaya pankartla çıktı. Türkiye Futbol Federasyonundan aldığı özel izinle Ali Sami Yen'e "2020 Denizli Yılı Hayırlı Olsun" pankartı ile çıkan Yukatel Denizlispor büyük takdir topladı. Denizlispor'un kaptanı, Kolombiyalı yıldız oyuncusu Hugo Rodallega'nın en önde yer aldığı seronomiye tüm Denizlisporlu oyuncular da eşlik ederken, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'ya gelen taraftarlar da alkışlarla 2020 Denizli Yılını kutladı.