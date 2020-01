Gazino yıkımına Valilik incelemesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl aralık ayında içlerinde Ada ve Göl gazinolarının da bulunduğu Cumhuriyet ile yaşıt çok sayıda gazinoyu tahliye ederek kısmen yıkımını gerçekleştirdi. 80'lu yıllarda Türkiye çapında isim yapmış sanatçılara ev sahipliği yapan gazinolar yıkım işleminin ardından esmen harabeye döndü. Egeli SABAH'ın kent gündemine taşıdığı yıkımlara toplumun her kesiminden tepki geldi. Tepkilerin giderek artması üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi geri adım atarak söz konusu gazinoların yıkılmayacağını rölevelerinin çıkartılıp aslına uygun olarak restore edileceğini duyurdu.Bir yanda bunlar yaşanırken diğer yanda ise devletin ilgili kurumları harekete geçti. Gazete haberlerini ihbar kabul eden İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kendi mevzuatı açısından tarihi mekanlardaki yıkımları mercek altına aldı. Tarihi sit alanlarında yapılacak her türlü iş ve işlemin izne tabi olduğuna dikkat çeken il müdürlüğü yetkilileri sit alanında belediye ekiplerince yapılan yıkımla ilgili yerinde incelemelerde bulunup tutanak tuttu. Kültürpark'taki gelişmeler bununla da sınırlı kalmadı. İzmir Valiliği de Kültürpark'taki tarih ve doğa katliamı ile ilgili inceleme başlattı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden bir ekip önceki gün kentin içinde kalan tek yeşil alan olan Kültürpark'a giderek incelemelerde bulundu. Yerinde yapılan tespitlerin ardından mevcut durumla ilgili tutanak tutuldu. Söz konusu alan doğal sit alanı olduğu için burada yapılacak her türlü işi ve işlemin izne tabi olduğuna dikkat çeken yetkililer; "İlk etapta Kültürpark'ta yapılan yıkımla ilgili bir başvuruya ya da izne rastlanmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesine yazı yazılarak yıkımın hangi izinle kimin tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi istendi. Buradan gelecek cevaba göre sorumlular tespit edilip haklarında işlem başlatılacak" diye konuştu.

