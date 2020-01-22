Göztepe’nin gözü kupada

BUGÜN NELER OLDU

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 4-3 yenildiği Antalyaspor'la yarın İzmir'de rövanş karşılaşmasına çıkacak.17.00'de başlayacak müsabakada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Göztepe, 4-3'e kadar bir ve daha farklı galibiyetlerde çeyrek finale kalacak. Göztepe'nin 4-3 kazanması halinde uzatmaya gidecek müsabakada, her türlü beraberlik ve mağlubiyette İzmir ekibi kupaya veda edecek. Sarı- kırmızılılada Alpaslan Öztürk'ün sakatlığı bulunuyor.