Hamile eşinin elini bırakmadı

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İzmir'inKiraz ilçesinde Hasan T. (51) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Hatice S.'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Hasan T. ile araçtaki eşi Hacer (56), oğlu Mehmet Emin, 6 aylık hamile olan gelini Aslı T. (25) ve yakını Abdullah U. (61) ile diğer sürücü Hatice S. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mehmet Emin Tığ, hamile eşi Aslı T.'nin başından ayrılmadı. Sağlık ekipleri, 6 yaralıyı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Hasan T. ile eşi Hacer T.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.