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Haydi Kaf Kaf sök al bileti

, FIBA Cup’ta bugün Hollanda ekibi ZZ Leiden ile karşılaşacak Galibiyet, diğer maçlardan bağımsız olarak kupada çeyrek finali getirecek

Giriş Tarihi: 22.1.2020 ABONE OL
Haydi Kaf Kaf sök al bileti
FIBA Europe Cup 2. Tur L Grubu'nda oynadığı 3 maçını da kazanarak namağlup liderlik koltuğunda oturan Pınar Karşıyaka, bugün Hollanda temsilcisi ZZ Leiden'i çeyrek finali erken garantilemek için ağırlayacak. Avrupa'da bu sezon fırtına gibi esip FIBA tarafından güç sıralamasında kupanın favorisi olarak gösterilen Karşıyaka, rakibini de yendiği takdirde kalan maçların sonucuna bakmaksızın çeyrek final biletini alacak.

EN UZUN GALİBİYET SERİSİ
Turu taraftarının önünde garantilemek isteyen Kaf-Kaf, Avrupa'da bu sezon üst üste 8 galibiyet aldı. Yalnız ilk turda Spirou'ya deplasmanda yenilen Karşıyaka, Europe Cup'ta eleme turu dahil çıktığı 11 maçın 10'unu kazanarak 1975 yılından bu yana yer alıp 218 maça çıktığı Avrupa arenasındaki en uzun galibiyet serisine ulaştı.
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Haydi Kaf Kaf sök al bileti
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