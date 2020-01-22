Haydi Kaf Kaf sök al bileti

BUGÜN NELER OLDU

FIBA Europe Cup 2. Tur L Grubu'nda oynadığı 3 maçını da kazanarak namağlup liderlik koltuğunda oturan Pınar Karşıyaka, bugün Hollanda temsilcisi ZZ Leiden'i çeyrek finali erken garantilemek için ağırlayacak.Turu taraftarının önünde garantilemek isteyen Kaf-Kaf, Avrupa'da bu sezon üst üste 8 galibiyet aldı.Europe Cup'ta eleme turu dahil çıktığı 11 maçın 10'unu kazanarak 1975 yılından bu yana yer alıp 218 maça çıktığı Avrupa arenasındaki en uzun galibiyet serisine ulaştı.