İzmir’de “Moda Devrimi” sergisi

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Egeİhracatçı Birlikleri'nin (EİB), 2020 yılını "Sürdürülebilirlik Yılı" ilan etmesinin ardından EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliği, sürdürülebilirlik ile ilgili projelerini İzmirlilerle buluşturuyor. Sürdürülebilirlik temalı Moda Devrimi xergisi; Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon Birliği, İsveç Konsolosluğu, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ ve İsveç Enstitüsü iş birliğinde IF Wedding Fashion İzmir Fuarı kapsamında sunulan sergi katılımcıların beğenisine sunuldu. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş ve İsveç'in İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson, İzmir'deki Moda Devrimi sergisinin açılış törenini yaptı. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, "Sektörümüzün sürdürülebilirlik, sorumlu moda ile ilgili yapılacak çalışmalarında ön saflarda yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Bu bilinçle yıl içerisinde çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz" dedi.