Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > İzmir’de “Moda Devrimi” sergisi

’de “Moda Devrimi” sergisi

Giriş Tarihi: 22.1.2020 ABONE OL
İzmir’de “Moda Devrimi” sergisi
Ege İhracatçı Birlikleri'nin (EİB), 2020 yılını "Sürdürülebilirlik Yılı" ilan etmesinin ardından EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliği, sürdürülebilirlik ile ilgili projelerini İzmirlilerle buluşturuyor. Sürdürülebilirlik temalı Moda Devrimi xergisi; Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon Birliği, İsveç Konsolosluğu, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ ve İsveç Enstitüsü iş birliğinde IF Wedding Fashion İzmir Fuarı kapsamında sunulan sergi katılımcıların beğenisine sunuldu. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş ve İsveç'in İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson, İzmir'deki Moda Devrimi sergisinin açılış törenini yaptı. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, "Sektörümüzün sürdürülebilirlik, sorumlu moda ile ilgili yapılacak çalışmalarında ön saflarda yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Bu bilinçle yıl içerisinde çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir’de “Moda Devrimi” sergisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN