İZMIRLI ÖĞRENCILER ŞEHZADELER PARK’TA

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ŞehzadelerBelediyesi, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle'nin organizasyonuyla İzmir'den Manisa'ya gelen dar gelirli ailelerin çocuklarını, Şehzadeler Park'ta misafir etti. Şehzadeler Park tesislerinde ağırlanan öğrenciler önce burada kendilerine ikram edilen yemekleri yedi, ardından görevliler işliğinde parkı dolaşarak, hem geçmişte bir yolculuğa çıkıp ecdadı ve ecdad yadigarı eserleri tanıdı hem de keyifli bir gün geçirdi. Milletvekili Bekle, "Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik beye ve ekibine, bizleri evimizde hissettirdikleri ve insan merkezli belediyecilik anlayışları için teşekkür ediyorum" dedi.