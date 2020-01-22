Kuzeninin ricası hayatını kararttı

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eşi ve 2,5 yaşındaki kızıyla yaşayan Gülfem Ş.'nin (34), beraber büyüdüğü halasının kızı A.B.'ye hatır için yardım etti; ancak başına gelmeyen kalmadı. İddiaya göre Gülfem Ş.'nin kuzeni A.B. ve A.B.'nin eşi V.Y.B., "Bir akrabamızın şirketini devretmesi gerekiyor. Biz memur olduğumuz için şirketi devralamıyoruz. Sen bu şirketi devralır mısın? 2 ay sonra tekrar devredersin" dedi. Gülfem Ş., İstanbul'da bulunan şirketin devir işlemleri için kuzenine vekalet verdi. Şirketi 2019 yılının kasım ayında devralan Gülfem Ş., 2018'den bu yana soruşturma kapsamında olan şirketin sahibi olarak gözüktüğü için aralık ayında tutuklanarak Bakırköy Cezaevine gönderildi.Büyük şok yaşadıklarını belirten Gülfem Ş.'nin eşi Caner Ş., "Eşim annesini kaybettikten sonra ona halası bakmış. Kuzeniyle de kardeş gibi büyümüş. Kuzeni böyle bir teklifte bulununca kabul etti. Eşim hiçbir şeyini bilmediği, sırf hatır için aldığı bir şirket yüzünden tutuklandı" dedi. Avukat Levent Kahya ise, "Devraldıktan 15 gün sonra şirketin 2018'den beri devam eden bir soruşturma kapsamında olan bir şirket olduğunu öğrendik. Şu anda tutuklu. Bir an önce dosyadaki gizliliğin kalkarak savunmaları en iyi şekilde yapacak hale gelmek istiyoruz" dedi.