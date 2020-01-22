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Pes etmeyeceğiz

Denizlispor’un hocası Mehmet Özdilek, “Kupada karşısında pes etmediğimizi oyunumuzla göstermeliyiz” ded

Giriş Tarihi: 22.1.2020 ABONE OL
Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenilen Yukatel Denizlispor gözünü Trabzonspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçına çevirdi. İlk maçta rakibine deplasmanda 2-0 yenilerek tur şansını zora sokan yeşil-siyahlılarda, teknik direktör Mehmet Özdilek'in oyuncularını umutsuzluğa kapılmamaları konusunda motive ettiği bildirildi. Deneyimli teknik adam, "Biz pes etmeyeceğiz. Zor bir fikstürden geçiyoruz ancak vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Ege ekibinde Galatasaray karşılaşmasında sakatlanan Mustafa Yumlu'nun perşembe günü sahadaki yerini alamayacağı açıklandı.
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