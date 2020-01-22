BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenilen Yukatel Denizlispor gözünü Trabzonspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçına çevirdi.Deneyimli teknik adam, "Biz pes etmeyeceğiz. Zor bir fikstürden geçiyoruz ancak vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Ege ekibinde Galatasaray karşılaşmasında sakatlanan Mustafa Yumlu'nun perşembe günü sahadaki yerini alamayacağı açıklandı.