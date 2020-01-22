Şans yüzüne güldü 2 ayda nakil oldu

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası 43 yaşındaki kadın kuaförü Kasım Kıvrak'a 2003'te Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde siroz teşhisi kondu. İlaç tedavisine rağmen iç kanamaları artan Kıvrak'a 1 yıl önce gittiği Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorları, acilen karaciğer nakli olması gerektiğini söyledi. Kıvrak, kadavradan nakil olmak için geçen yıl ekim ayında organ nakil listesine başvuru yaptı. Organ için genelde uzun yıllar beklendiğinin söylenmesine rağmen umudunu kaybetmeyen Kıvrak'a mutlu haber, 2 ay sonra geldi. Kıvrak, 21 Aralık'ta yapılan karaciğer nakliyle sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.Kıvrak, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yıllarca çok zor günler yaşadığını, doktorların organ nakline karar verdiği gün çok ağladığını söyledi.Karaciğerin kendisini yenileyebilen bir organ olduğunu belirten Kıvrak, "Yakınlarım bu süreçte bana hep mesafeli durdu. Kan grubu benimle aynı olan akrabalarım sağlık sorunları olduğu gerekçesiyle kabul etmediler. Hiç beklemediğim anda bir gece hastaneden telefon geldi. Organ nakli bekleyen hastalarla yaptığımız sohbetlerde kimseye 2 ay içinde kadavradan uygun organ bulunduğunu duymamıştım. Şans bana güldü. Nakil bekleyen hiçbir hasta umudunu yitirmesin" dedi.Organ Nakil Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. İsmail Sert ise, "Bir yıl boyunca 5 hastamıza kadavradan nakil yaptık. Türkiye'de canlıdan yapılan organ nakli, kadavradan yapılan nakillere göre çok daha fazla. Bizim isteğimiz öldükten sonra toprak olan organların hastaların beyin ölümü gerçekleştikten sonra yakınları tarafından bağışlanması. Bağışların azlığından dolayı yıllarca karaciğer nakli olmayı bekleyen hastalarımız var. Bu durum bizi de çok üzüyor" şeklinde konuştu.

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