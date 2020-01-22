Tavas kabuğunu ihracat ile kıracak

BUGÜN NELER OLDU

EgeYaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak ve EYMSİB Yönetim Kurulu, Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık'ın organizasyonunda Tavas'ta yaş meyve sebze üreticileri ile bir araya geldi. Tavas'ta düzenlenen toplantıda söz alan Ege Yaş MeyveSebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Tavas'ta yetişen ürünlerin pazarlanması ve ihraç edilmesi konusunda tüm imkanlarıyla üreticilerin yanında olacaklarını, olası işbirlikleriyle sektörün konumunu güçlendirmek için çalışacaklarını dile getirdi.Tavas'taki potansiyeli yerinde görmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Uçak, "Farklı kliması ile giderek artan sera yetiştiriciliği, kornişon salatalığı, domatesi, üzümü, eriği, kirazı, elma çeşitleri, armut çeşitleri, kavunu, cevizi, bademi ile Ege Bölgemizde önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olmaya aday olan Tavas'ta yetiştirilen ürünler ihracatçı firmaların ilgisini giderek daha fazla çekmektedir. Ziyaretimizin bu anlamda faydalı olacağına inanıyorum" dedi.