Torbalı’da meslek fabrikası

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Torbalı'da hem işsizliği hem de sanayi kuruluşları ile diğer meslek dallarında yaşanan kalifiye eleman sorununu ortadan kaldırmak için Torbalı Belediyesi düğmeye bastı. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzalaya Torbalı Belediyesi ilçede Meslek Fabrikası'nın açılmasını sağladı. Torbalı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi ile el ele vererek ilk olarak sepetçilik ve düz dikiş makine kursları açıldı. Bu kapsamda sepetçilik kursu sona ererken, yeni kurs kayıtları da devam ediyor. Öte yandan kursiyerler, verilen sertifikalarla kolay bir şekilde iş bulabiliyor.