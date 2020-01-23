Denizcilik fuarına İzmir damgası

BUGÜN NELER OLDU

Denizciler, 2020 sezonunda Türkiye'nin deniz turizmi ve su sporlarındaki tanıtımına hızlı başladı. İMEAK Deniz Ticaret Odası, her yıl çeyrek milyon ziyaretçinin gezdiği, 90 ülkeden iki bine yakın firmanın katıldığı Boot Düsseldorf Fuarı'na dalış ve su sporları hollerinde açtığı stantlarla katıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın standına sürpriz bir ziyarette bulundu. Pakdemirli, Türkiye'nin su sporları ve deniz turizmi alanındaki başarılarından memnuniyet duyduklarını iletti. İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, İMEAK DTO standını ziyaret eden Bakan Bekir Pakdemirli'ye verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Öztürk, "2019 yılı Türkiye yılı oldu. 2020 rezervasyonları ise daha büyük umutlar veriyor" dedi.