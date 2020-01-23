Gelinlik sektörü İzmir’de buluştu

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Avrupa'nın en büyük fuarlarından biri olarak gösterilen If Wedding Fashion, kapılarını açtı. Gelinlik sektörünü buluşturan fuarda 5 ülkeden 202 katılımcı yer alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) ve İZFAŞ iş birliğinde düzenlenen If Wedding Fashion, 14. kez kapılarını açtı. Fuar, Türkiye'nin 2019 yılında sırasıyla en fazla ihracat yaptığı Almanya, İngiltere, İtalya, Irak, ABD, Fransa, İspanya, Hollanda, Rusya ve İsrail'den alım heyetlerini ağırlayacak. Sadece profesyonel ziyaretçiye açık olan fuarı 85 ülkeden 20 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Yabancı ziyaretçilerin yoğun katılımının gözlendiği fuar koridorlarında gelinlik, damatlık ve abiyede gelecek yıllarda moda olması beklenen tasarımlar sergileniyor.Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk, "İzmir, gelinlik sektöründe burada öncü konumdadır. İzmir bu konuda olduğu gibi kendisini aştığı gibi Türkiye'deki birçok bölgede de önemli işlerin öncüsü olmuştur" diye konuştu.