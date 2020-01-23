Göztepe Kamil Wilzcek’i bitirdi

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Göztepe golcü transferinde mutlu sona ulaştı. Ara transfer döneminde ilk takviyesini Norveç'in Viking takımından sol kanat Zlatko Tripic'i alarak gerçekleştiren Göz-Göz, Polonyalı Kamil Wilzcek'le de anlaştı. SonBrondby'de 2016 yılından bu yana forma giyen deneyimli golcü, 138 maçta 88 gol atarak başarılı bir istatistiğe imza attı. Polonya Milli Takımı'nda da 3 kez görev yapan Wilzcek transferini Göztepe kulübü ve Brondby resmi sosyal medya hesabından resmen açıkladı. Göztepe ise Brondby'e sosyal medyadan esprili bir dille cevap verdi. Paylaşıma ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın resmini koyan Göztepe, Brondby'e,diye gönderme yaptı.