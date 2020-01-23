Hedef dünyada ilk 50!

zmirli 12 yaşındaki tenisçi Esila Toklu, İtalya'daki U12 Avrupa Kupası Elemeleri'nden sonra şimdi de ay yıldızlı formayla 31 Ocak'ta Ukrayna'nın Kiev şehrinde yapılacak U12 Avrupa Kış Kupası'nda ülkemizi temsil etmeye hazırlanıyor. Antrenörlüğünü babası Oğuz Toklu ile Yiğit Şatır'ın kondisyonerliğini Şahin Ünal'ın yaptığı İzmir Türk Telekom sporcusu Esila Toklu, 6 yaşında tenise başladı. 10 yaşına kadar büyük gelişim gösterdi, 4 yılda çıktığı 130 resmi maçta 110 galibiyet aldı ve küçük yaşına 23 kupa ve 40 madalya sığdırdı.11 yaşına bastığı 2019 yılında U12 Milli Takımı seçmelerinde ilk 3'e girerek ülkemizi İtalya'da yapılan U12 Avrupa Kupası elemelerinde temsil eden Esila, 2020 yılında da başarılarını sürdürdü.Kişisel sponsorluğunu İstanbul'dan Öztay Tekstil firması kurucusu Taylan Çelebi'nin üstlendiği Esila, hedefini dünyada ilk 50'ye giren ilk Türk tenisçi unvanını almak olarak belirledi. Esila'nın iyi bir tenisçi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten babası ve aynı zamanda antrenörü Oğuz Toklu,ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU