Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi, içerdiği besin değeri ve minerallerle insan sağlığı için çok yararlı olan hindi etine talep her yıl daha da artıyor. 2000 yılında kişi başı 0,28 kg olan hindi eti tüketimi geçen sene 0.73 kilograma ulaştı. Bu büyümeye rağmen Türkiye'de hindi etinin diğer ülkelere göre oldukça düşük olduğunu söyleyen Pınar Et Genel Müdürü Tunç Tuncer, sağlıklı beslenme ve et tüketiminde çeşitlilik için hindi etine ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti.