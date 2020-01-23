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İzmirli fırıncılar simit fiyatı için artış talep etti

Giriş Tarihi: 23.1.2020 ABONE OL
İzmirli fırıncılar simit fiyatı için artış talep etti
İzmir'de, iki yıl 1 lira 25 kuruştan satılan ve 1 Kasım 2018'den itibaren 1 lira 50 kuruşa yükseltilen simitte fiyat artışı yeniden gündeme geldi. İzmir Pide ve Gevrek İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası, özellikle İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simit fiyatının 2 liraya çıkarılması üzerine İzmir Esnaf Birliği Gıda Komisyonu'na zam yapılması için teklif sundu. Ancak artışın hala gerçekleşmediğini belirten İzmirli fırıncılar, zarar ettiklerini söyledi. Boyoz ve Börek Sanatkarları Derneği Başkanı Burhan Orhan, gevrek, boyoz gibi unlu mamullere her yıl zam yapıldığını ama dolar kurunun yükselmesi ile malzeme fiyatlarının daha hızlı bir artışa geçtiğini savundu. Orhan, kaliteli ürünün ucuza satılamayacağına, maliyetlerin yüksek olduğuna dikkat çekerek, "İzmir'de simit 1 lira 50 kuruş. Önümüzdeki günlerde 1 lira75 kuruş olacak. Ama 25 kuruşluk zam da yetersiz" diye konuştu.
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İzmirli fırıncılar simit fiyatı için artış talep etti
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