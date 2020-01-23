Kaşıktan yaptıkları kuklalarla eğlendiler

BUGÜN NELER OLDU

BergamaBelediyesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Kukla Yapım Atölyesi ile sömestr tatilinde 6-12 yaş arası çocuklar kukla yapmayı öğrendiler. Tüm malzemelerin Belediye tarafından karşılandığı atölye çalışmasında kaşıktan kukla yapan çocukların mutluluğu yüzlerine yansırken aynı zamanda kendi oyuncaklarını yapma imkanına da kavuşmuş oldular. Profesyoneller eşliğinde gerçekleştirilen atölyede çocuklar kumaş kesti, keçeli kalemler kullanarak tahta kaşıklardan kukla yaptı. Belediye Başkanı Hakan Koştu, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlarımızı gelecek nesillere aktarmak için böylesi bir çalışma yaptıklarına dikkat çekti.