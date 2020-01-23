Polis, hırsızları suçüstü yakaladı

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Çeşme ilçesinde Alaçatı Port bölgesinde bir otelin atölye ve depo olarak kullandığı alanda değişik zamanlarda çok sayıda hırsızlık olayı gerçekleştirildi. İzmir'de ikamet eden N.E. adlı harita mühendisi, kendisine harita ölçüm cihazı satmak isteyen ve telefon ile pazarlık halinde olduğu şahıstan şüphelenerek durumu polise bildirdi. E.A. ve U.A. adlı şüpheliler, cihazı satmak üzere pazarlık ettikleri sırada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Adreslerinde ise toplam 31 parça, yaklaşık 130 bin lira değerinde malzeme ele geçirildi. Zanlılar çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.