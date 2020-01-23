Şehrin göbeğine moloz döktüler

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BUGÜN NELER OLDU

Bornova ilçesinde fabrikaların yoğun olarak bulunduğu bölgedeki yol kenarındaki moloz yığını, ilçe sakinlerinin tepkisine neden oldu. Belirli aralıklarla bölgedeki molozları topladıklarını belirten Bornova Belediyesi Temizlik İşleri Şantiye Şefi Rasim Güney, atıkların kimliği belirsiz kişilerce aynı yere döküldüğünü öne sürdü. Özellikle gece aynı sokağın ıssız olduğunu belirten Güney, "Gece burası ıssız olduğu için Bornova'nın dışındaki ilçelerden gelip, rahat rahat döküyorlar. Hatta plakalarını söküp, yapıyorlar" dedi.Belediye olarak sivil ekip kurduklarını ve denetim başlattıklarını anlatan Güney, "Ekiplerimiz başka ilçeden gelen bir kamyonu plakası sökülmüş şekilde yakaladı. Zifiri karanlıkta bu molozları atıp kaçıyorlar. Vatandaşlarımızın daha duyarlı olup bize bildirim yapması gerekir. Aynı bölgeyi daha 10 gün önce temizledik. Ama yine bu hale gelmiş. İnşaat atıkları, çimento ve beton yığınları var. Toplayıp dökülmesi gerekenlere yere götürüyoruz" dedi. İlçedeki sorumluluk alanlarının çok geniş olduğunu belirteren Güney, ilçe sakinlerinin bildirmesi durumunda evlerinin önündeki molozları dahi çok düşük bedelle alıp, bertaraf ettiklerini söyledi.