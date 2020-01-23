Şovu bırak da ilçene dön bak

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Menderes'e kuracağı çöp tesisine sessiz kaldığı için vatandaşın tepkisini çeken CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın, geçtiğimiz hafta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne giderek İstanbul'da yapılması planlanan Kanal İstanbul'un ÇED raporuna itiraz dilekçesi verdiği ortaya çıktı. Kayalar'ın başkan seçildiği ilçenin kaderini etkileyecek bir konuda sessiz kalırken Menderes'ten yüzlerce kilometre uzaklıkta yapımı planlanan Kanal İstanbul'un ÇED raporuna karşı çıkmak için girişimde bulunması ilçede çöp tesisi kurulmasını istemeyen binlerce vatandaşı çileden çıkardı. Başkan Kayalar'a tepki gösteren önceki dönem Belediye Başkanı AK Partili Bülent Soylu, "İlçede yaşayan 90 bin kişiye ihanet eden CHP'li Başkan istifa etmelidir. Eğer gereğini yapamıyorsan o zaman o koltuğu boş yere işgal etmeyeceksin. Kendisi şahtı şahbaz olmuş. Başkan ciddi anlamda akıl tutulması yaşıyor" dedi.Kayalar'ın ilçenin menfaatlerini gözetmesi gerekirken kendi siyasi geleceğini düşünerek hareket ettiğini belirten Soylu, "Sen bir yandan kendi ilçende yaşayan insanların kaderini etkileyecek bir konuda sırf siyasi istikbalini düşünerek tek kelime bile etmeyeceksin, bir belediye başkanı olarak ilçene sahip çıkmayacaksın. Öbür yandan işini gücünü bırakıp peşine de bir sürü adam takarak Kanal İstanbul'la ilgili Çevre ve Şehircilik il müdürlüğüne gidip itiraz dilekçesi vereceksin. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu? Belediye başkanlığı, şov yapma makamı değildir. Belediye başkanlığı, birilerinden aldığın talimatla hareket edilecek bir makam hiç değildir. Bunu seçimi kaybetmiş bir belediye başkanı olarak değil Menderes'te yaşayan, bu memleketin ekmeğini yiyip havasını soluyan bir insan olarak söylüyorum" diye konuştu. Tunç Soyer'in Menderes'te meclis üyeleri ile yaptığı toplantıda siyasi rüşvet teklif ettiğini öne süren Soylu, şöyle konuştu; "Sayın Soyer meclis üyeleri ile yaptığı toplantıda 'Çöp tesisinin size ödülleri de olacak' diyor. Ardından da büyükşehir belediyesi olarak ilçede bir takım projeleri hayata geçireceklerini söylüyor. Yine aynı toplantıda meclis üyelerine 'hepinizi İngiltere'ye göndereceğim' diyor. Resmen rüşvet teklif ediyor. Menderes'e geliyor, tamamen halktan uzak, hiçbir şekilde vatandaşı bilgilendirmeden meclis üyelerini toparlayıp onlara birer elma şekeri teklif ediyor. Onlara şeker uzatarak kandırma yolunu seçiyor. Şu anki Menderes Belediye Başkanı ve CHP'li meclis üyeleri de ilçenin kaderinin belirlendiği bir günde meclis toplantısına katılmıyor. Oldu bitti ile bir dayatma ile halka rağmen, halkın karşı çıkışına ve duruşuna rağmen karar büyükşehir meclisinden oy çokluğu ile geçiyor. Karalar ve meclis üyeleri o oturuma katılmayarak Menderes'i sahipsiz bırakmışlardır ve kendilerine emanet edilen bu ilçeye ihanet etmişlerdir."Çöptesisinin hizmete sokulması halinde Narlıdere, Gaziemir, Balçova, Buca, Konak ve Karabağlar ilçelerinin çöplerinin Menderes'e taşınacağını belirten Soylu, "Bu da nereden baksanız binlerce ton çöp demek. Her gün 500'e yakın çöp tırı Menderes'in içinden, Küner Kavşağından Ahmetbeyli yolunu izleyerek sahil yolundan Çakaltepe'ye gidecek. Diyorlar ki bu tırlar farklı bir güzergâhtan gidecek. Ancak çöpü havadan taşımaları lazım. Ama bunlar karayolu ile taşınacağı için buradan geçip gidecekler. Bu güzelim memleketi rezil edecekler. Geçmişte elde edilen tüm kazanımların tamamı çöpe atılacak, kurban edilecek. Kim kaybedecek? Tabii ki Menderes kaybedecek" dedi.

BUGÜN NELER OLDU