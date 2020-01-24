58 bin 293 anneye 30 milyon destek

BUGÜN NELER OLDU

SosyalHizmetler ve Aile Bakanlığı, doğum yapan bütün annelere ayırt edilmeksizin doğum yardımı yapıyor. 15 Mayıs 2015 tarihinde başlayan doğum yardımı kapsamında Manisa'da 58 bin 293 anneye 30 milyon 952 bin 83 TL doğum yardımı yapıldı. 2020'nin ilk 20 gününde 909 anneye 373 bin 810 TL doğum yardımı gerçekleşti. İlk çocuğa 300 TL, ikinci çocuğa 40 TL ve üçüncü çocuğa ise 600 TL doğum yardımı yapılıyor. Manisa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan, annelere yapılan doğum yardımlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Konan, "2015 yılının Mayıs ayından sonra canlı doğan bebekler için doğum yardımı yapılmaya başlandı. Bu tür başvuruları almaya devam edeceğiz. Buradaki amaç çocuklarımızın ve ailelerimizin mutlu olacağı birliktelikler. Biz bu yardımlarımıza bakanlığımızın politikası gereği devam edeceğiz" dedi.