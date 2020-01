Akü hırsızları kaza yapınca yakalandı

İzmir'de akü hırsızları, 14 Aralık'ta Tevfik Özdivrik'e ait 35 AT 4012 plakalı aracı çaldı. Hırsızlık çetesi, Gaziemir'de Hamdi Kolburan'a ait 35 KIB 26 plakalı tırın iki aküsü ile Gaziemir'de Mustafa Koyuncu'ya ait 35 HE 670 plakalı kamyonun bir aküsünü çaldı. Zanlılar aynı gün Mesut Çam'a ait 35 AK 9855 plakalı kamyonun, Mete Çam'a ait 35 NY 540 plakalı kamyonun, Sedef Aygün'e ait 35 KTF 32 plakalı kamyonetin aküsünün çalmaya çalıştı, olaylar teşebbüste kaldı. İhbarlar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.Zanlılar Torbalı yönüne doğru giderken çaldıkları 35 AT 4012 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil önce kaldırıma ardından da park halindeki kamyona çarparak durabildi. Göksel K. (26) isimli zanlı ağır yaralanırken, Tolgahan D. (25) ile Niyazi Y. (28) kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Göksel K.'nın yoğun bakımdaki tedavisi sürerken diğer 2 zanlı gözaltına alındı. Kaza yaptıkları aracın bagajındaki çalıntı aküler dikkat çekti. Hırsızlık çetesi üyelerinden Niyazi Y.'nin (28) hükümlü ve tutuklunun kaçması ve hırsızlık suçlarından, Tolgahan D.'nin (25) hükümlü ve tutuklunun kaçması, uyuşturucu madde kullanmak, 2 adet hırsızlık suçundan arandığı belirlendi. Tolgahan D. ile Niyazi Y. Oto Hırsızlık Büro Amirliği'ndeki ifadelerinde susma haklarını kullandı. 2 zanlı sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

