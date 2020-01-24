Altay’da Tatos krizi

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın yollarını ayırmaya çalıştığı Andreas Tatos'la başı belaya girdi.alacaklarını tahsil etmek için FIFA kanalıyla kulübe ihtarname yolladı. Ödeme yapılmaması halinde Tatos'un serbest kalacağı ve kulübe dava açabileceği belirtildi. Yönetim tecrübeli futbolcuyla masaya oturup sorunu ortadan kaldırmayı hedefliyor. Geçen sezon devre arasında Elazığspor'dan transfer edilenYönetim Yunan oyuncuyla davalık olmamak için karşılıklı anlaşarak ayrılmaya çalışacak.