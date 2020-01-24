Altay’da Tatos krizi

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın yollarını ayırmaya çalıştığı Andreas Tatos'la başı belaya girdi. Teknik direktör Ali Tandoğan'ın raporuyla takımdan gönderilmesine karar verilen Yunan orta saha oyuncusu,
alacaklarını tahsil etmek için FIFA kanalıyla kulübe ihtarname yolladı. Ödeme yapılmaması halinde Tatos'un serbest kalacağı ve kulübe dava açabileceği belirtildi. Yönetim tecrübeli futbolcuyla masaya oturup sorunu ortadan kaldırmayı hedefliyor. Geçen sezon devre arasında Elazığspor'dan transfer edilen Tatos, siyah- beyazlı formayla sezonun ilk yarısında 13 karşılaşmada görev aldı.
Yönetim Yunan oyuncuyla davalık olmamak için karşılıklı anlaşarak ayrılmaya çalışacak.