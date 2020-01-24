Ayvalık’ta kadı camii restore ediliyor

alıkesir'in

BUGÜN NELER OLDU

Ayvalık'ta Kaymakam Gökhan Görgülüarslan'ın girişimleriyle ilçe genelindeki kamu kurumlarına ait tarihi ve kültürel varlıklara yönelik restorasyonlar başlatılıyor. Çalışmalar, ilçenin Osmanlı' döneminden kalan en eski yapısı Kadı Camii ile start alıyor. Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Ticaret Odası'nın da destekleriyle finansmanının karşılanacağı Kadı Camii'nin restorasyon ihalesinin de tamamlandığı öğrenildi. Camii'nin önümüzdeki günlerde başlayacak restorasyon çalışmalarının ardından eski ihtişamlı günlerine geri döndürülmesi bekleniyor. 14. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen ve yöre halkı tarafından 'Küçük Camii' olarak da isimlendirilen Kadı Camii'sinin kültürel anlamda özellikleri olan bir yapı olduğunu vurgulayan Kaymakam Görgülüarslan, "Restorasyonun ardından Osmanlı'dan bizlere yadigar olan bu tarihi değerimizi yine ilçemiz halkının hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.