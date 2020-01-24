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Büyükkarcı’dan Tugay’a: Gölge etme yeter

Giriş Tarihi: 24.1.2020 ABONE OL
Büyükkarcı’dan Tugay’a: Gölge etme yeter
CHP'li Tugay bu kez de, İZVAK'ın geliştirdiği futbol, basketbol ve voleybol takımlarına altyapı tesisi yapma hedefiyle KSK'ye Milli Emlak'tan devredilmesi planlanan 100 dönümlük arazi için, "Altyapı tesisi olarak 100 dönümlük alanda ne yapılacak bunu anlayamadım" diye konuştu. CHP'li Tugay'ın yaptığı çıkışa Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı'dan sert yanıt geldi. Büyükkarcı, "Karşıyaka'nın geleceği için en az stat ve salon kadar önemli 100 dönümlük spor tesisi imarlı arazinin Spor Bakanımız, milletvekillerimiz, siyasi partilerin tüm il başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İzmir'in tüm spor kulüplerinin tam desteği ile kulübümüze verilme sürecine başlamıştır. Ama Karşıyaka Belediye Başkanı Sn. Cemil Tugay'ın verdiğiniz demeç tüm camiamızla birlikte birçok kişinin haklı tepkisini çekmiş ve üzmüştür. Kulübümüzün bu tesise ihtiyacını sizden daha iyi bildiğimizden kuşkunuz olmasın. Kulübümüzün menfaatlerini engelleyecek en ufak bir hareket sert biçimde karşılık bulacaktır.

KÖSTEK OLMAYIN!
Artık Karşıyaka taraftarının ikinci bir stat vakasına tahammülü yoktur" dedi. Tugay'ın destek olmadığını söyleyen Büyükkarcı, "Belediye başkanlarının işi kulübün yönetimine müdahale etmek değil, ona destek olmaktır. Eğer destek olmayacaksanız ki bugüne kadar olmadınız, lütfen köstek de olmayın. Kaldı ki söz konusu arazi Çiğli Belediyesi sınırları içindedir. Yönetim olarak kulübümüze yeni tesisler kazandırmaya çalışırken, artık engellerle karşılaşmak değil, kaldırmaya destek verecek insanlara ihtiyacımız vardır" dedi.

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Büyükkarcı’dan Tugay’a: Gölge etme yeter
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