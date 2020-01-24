Büyükkarcı’dan Tugay’a: Gölge etme yeter

CHP'li Tugay bu kez de, İZVAK'ın geliştirdiği futbol, basketbol ve voleybol takımlarına altyapı tesisi yapma hedefiyle KSK'ye Milli Emlak'tan devredilmesi planlanan 100 dönümlük arazi için, "" diye konuştu. CHP'li Tugay'ın yaptığı çıkışa Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı'dan sert yanıt geldi. Büyükkarcı, "Karşıyaka'nın geleceği için en az stat ve salon kadar önemli 100 dönümlük spor tesisi imarlı arazinin Spor Bakanımız, milletvekillerimiz, siyasi partilerin tüm il başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İzmir'in tüm spor kulüplerinin tam desteği ile kulübümüze verilme sürecine başlamıştır. Ama Karşıyaka Belediye Başkanı Sn. Cemil Tugay'ın verdiğiniz demeç tüm camiamızla birlikte birçok kişinin haklı tepkisini çekmiş ve üzmüştür. Kulübümüzün bu tesise ihtiyacını sizden daha iyi bildiğimizden kuşkunuz olmasın. Kulübümüzün menfaatlerini engelleyecek en ufak bir hareket sert biçimde karşılık bulacaktır.dedi. Tugay'ın destek olmadığınısöyleyen Büyükkarcı, "Belediyebaşkanlarının işi kulübün yönetiminemüdahale etmek değil, ona destekolmaktır.Kaldı ki söz konusu arazi Çiğli Belediyesisınırları içindedir. Yönetim olarakkulübümüze yeni tesisler kazandırmayaçalışırken, artık engellerle karşılaşmakdeğil, kaldırmaya destek verecekinsanlara ihtiyacımız vardır" dedi.

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