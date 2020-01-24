Esbaş 30. yıl kutlamalarına başladı

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EFQMMükemmellik Modeli ile yönetilen Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.(ESBAŞ), kuruluşunun 30. yılını kutlama etkinlikleri kapsamında, şirkette 5, 10, 15, 20 ve 25 yılı dolduran toplam 68 çalışanına plaket ve hizmet ödülleri verdi. Ege Serbest Bölgesindeki ESBAŞ Teknoloji Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen Onurlandırma Törenine ESBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mary Tuncer, Yönetim Kurulu üyeleri Deniz Tuncer, Ed Mills, Hakan Kilitçioğlu, ESBAŞ CEO'su Dr. Faruk Güler, şirket yöneticileri ve çalışanları katıldı. Ödül töreninde bir konuşma yapan Mary Tuncer, "ESBAŞ ve Ege Serbest Bölgesinin kurucusu merhum Kaya Tuncer'in mirasını ve vizyonunu onurlandırdığınız için ESBAŞ Yönetim Kurulu ve Tuncer Ailesi olarak sizlere teşekkür ediyoruz" dedi. Dr. Güler ise "ESBAŞ'ın yolu mükemmelliktir" diye konuştu.