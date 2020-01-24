ESNAFA CANSUYU

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İzmir Esnaf Komisyonu, masa başından çok sahada çalışıyor; sorunların ve isteklerin yerinde tespiti amacıyla esnaf temsilcileri ziyaret ediliyor. Bu kapsamda son olarak İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile birlikte İzmir Oto Tamircileri Esnaf Odası'na konuk olundu. Oda Başkanı Necdet Heppekcan, Sürekli'ye ve Esnaf Komisyonu Başkanı Erkan Özkan'a teşekkür etti. Heppekcan, yerli otomobilin elektrikli üretilecek olması nedeniyle bu alanda teknik ara eleman ihtiyacı olacağına dikkat çekti, "Meslek liselerinde ve teknik liselerde elektrikli otomobil sistemleri üzerine eğitim verilmesini istiyoruz" dedi.AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde girişimde bulunacaklarını dile getirdi. Sürekli, küçük işletmelere cansuyu olacak kredi müjdesi de verdi, şunları söyledi: "Esnaf kefalet kooperatiflerinin kredi faiz oranı yüzde 8'den önce yüzde 6'ya, yılbaşı itibariyle de yüzde 4.5'a çekildi. Esnafımız daha uygun koşullarda finansman desteği sağlayacak. Ekonomide düzelme dönemine girildi. Piyasalardaki hareketlilik ve canlanma önümüzdeki günlerde daha çok hissedilecek."