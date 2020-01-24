Folkart Academy’de yeni sezon başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

FOLKARTAcademy, 2020 eğitim dönemine başlıyor. Bugüne kadar 2 bin 600 öğrencinin ücretsiz eğitim aldığı Folkart Academy, 2020 eğitim yılı için kayıtlarını açtı. Proje Koordinatörlüğünü ünlü tiyatro sanatçısı Volkan Severcan'ın üstlendiği Folkart Academy, sanat dünyasına nitelikli ve eğitimli oyuncular kazandırmayı sürdürüyor. Folkart Academy bünyesinde ileri seviye tiyatro eğitim verilen Özel Yetenek Sınıfı seçmeleri için ön kayıtlar başladı. Ön kayıtlar www.folkartakademi.com adresinden yapılacak. 15 yaş ve üstü herkes başvuru yapabilecek. Ücretsiz eğitimlerin verileceği Özel Yetenek Sınıfı için 30 öğrenci alınması planlanıyor. Ön kayıtların ardından adaylar için ilk yetenek sınavı 22-23 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleşecek. Bu sınavı geçen adaylar 29 Şubat-1 Mart 2020 tarihlerindeki 2. sınava girecekler. Özel Yetenek Sınıfı eğitimleri Mart ayında başlayacak. Bahar Dönemi eğitimi 10 hafta sürecek. Sonrasında yapılacak dönem sınavında başarılı olan öğrenciler, 2020 yılı Güz döneminde ve 2021 yılında da eğitim almaya hak kazanacaklar. Öğrenciler, 2 yıl süresince toplamda 200 saatlik eğitim alacak.