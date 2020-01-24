Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bir internet sitesine yaptığı Göztepe'nin yeni stadına ve Karşıyaka Spor Kulübü'ne devredilmesi planlanan arazi ile ilgili yaptığı açıklamalar, sarı kırmızılı ve yeşil kırmızılı camiada tepkiyle karşılandı. CHP'li Tugay, Göztepe Stadı ile ilgili, "" diy. Göztepe Stadı'nı beğenmediğini ifade eden Başkan Tugay'ı tesisi görmeye davet eden Sepil, şöyle konuştu: "Bu halen İzmir'in eski temsil ettiği kafanın söylediği şeyler. Buna İzmirlilerin prim vereceğine inanmıyorum. O şahsın tesimizi görmeden böyle bir yorum yaptığını düşünüyorum."Torbalı'daki arazinin bize tahsisinin Torbalı Belediyesi tarafından iptal edilmesinden sonra yeni bir karar aldık. Torbalı'da bu işi yapmaktan vazgeçtik."Pazar günü (yarın) yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde Beşiktaş'ı konuk edeceğiz.Çok işimiz var, stat oynamaya hazırsa da son dakikaya kadar elimizden geldiği kadar o günün güzel geçmesi gelecek misafirlerimize güzel bir ambiyans göstermek istiyoruz."Başkan Sepil, "Stadı yaparken kulübün maddi imkanlarını da seferber ettik. Stadın inşaatına emeği geçenİzmir Büyükşehir, Konak ve Karabağlar Belediyesi'nin de stadı maç gününe hazır hale getirmek için destek verdi. Bize yapılanı herkes unutur Göz Göz unutmaz" dedi.

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