Herkes unutur göz göz unutmaz

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bir internet sitesine yaptığı Göztepe'nin yeni stadına ve Karşıyaka Spor Kulübü'ne devredilmesi planlanan arazi ile ilgili yaptığı açıklamalar, sarı kırmızılı ve yeşil kırmızılı camiada tepkiyle karşılandı. CHP'li Tugay, Göztepe Stadı ile ilgili, "Karşıyaka'ya bir stat yapılacaksa Göztepe Stadı gibi olmasın. Stadın mimari görüntüsü bir kent için uygunsuz ve çok rahatsız edici. İçi iyi olabilir ama dıştan sade kale gibi görüntüsü olan bir yer. O bina kaç sene orada kalır bilemem ama kaldığı sürece kente kötü görüntü vermeye devam edecektir
" diy. Göztepe Stadı'nı beğenmediğini ifade eden Başkan Tugay'ı tesisi görmeye davet eden Sepil, şöyle konuştu: "Bu halen İzmir'in eski temsil ettiği kafanın söylediği şeyler. Buna İzmirlilerin prim vereceğine inanmıyorum. O şahsın tesimizi görmeden böyle bir yorum yaptığını düşünüyorum. Karşıyakalılar kadar ben de üzgünüm. Karşıyaka'nın stadının olması için bir kulüp başkanı ne kadar ağırlık koyabilecekse ben koymaya hazırım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."
TORBALI'DAN VAZGEÇTİ
"Torbalı'daki arazinin bize tahsisinin Torbalı Belediyesi tarafından iptal edilmesinden sonra yeni bir karar aldık. Torbalı'da bu işi yapmaktan vazgeçtik. Biz istenmediğimiz yerde olmak istemiyoruz. İzmir'de değişik yerler bakıyoruz. Çok daha iyisini yapacağız."
HEYECANIMIZ ÇOK
"Pazar günü (yarın) yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde Beşiktaş'ı konuk edeceğiz. 95 yıllık beklentimiz sona erecek. O nedenle çok heyecanlıyı. Müsabakaya az zaman kaldı.
Çok işimiz var, stat oynamaya hazırsa da son dakikaya kadar elimizden geldiği kadar o günün güzel geçmesi gelecek misafirlerimize güzel bir ambiyans göstermek istiyoruz."
HÜKÜMETE TEŞEKKÜR
Başkan Sepil, "Stadı yaparken kulübün maddi imkanlarını da seferber ettik. Stadın inşaatına emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu süreçte görev yapan Gençlik ve Spor Bakanları ile İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a teşekkür ediyoruz.
İzmir Büyükşehir, Konak ve Karabağlar Belediyesi'nin de stadı maç gününe hazır hale getirmek için destek verdi. Bize yapılanı herkes unutur Göz Göz unutmaz" dedi.