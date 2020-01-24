Karahayıt’ta oteller yüzde 100 doldu

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte Türkiye'nin her yerinden yerli turistler aileleriyle birlikte, Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Karahayıt Mahallesi'ne adeta akın ediyor. Önemli termal turizm merkezlerinden biri olan şifalı kırmızı suyuyla ünlü Karahayıt'ta bulunan otel ve pansiyonlar günler öncesinden yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Pamukkale'ye özgü olan dünyaca ünlü beyaz travertenlerin kırmızısı da Karahayıt'ta bulunuyor. Yaklaşık 500 metrekare alanda bulunan kırmızı renkteki travertenleri ziyaret eden tatilciler, soğuk havada termal sıcak suyun keyfini yaşıyor. Ziyaretçiler, şifalı olduğuna inandıkları havuzlardaki kırmızı suyun çamurunu yüzlerine ve vücutlarına sürüyor.Yarıyıl tatili için Hatay'dan ailesiyle birlikte Karahayıt'a gelen Ahmet Yüzbaşı, "Soğuk havada termal havuzlara girerek tatilin tadını çocuklarla birlikte çıkarıyoruz" dedi. İzmir'den gelen ortaokul öğrencisi Ege Çapan, bu yıl yarıyıl tatilini babasıyla birlikte farklı şekilde değerlendirdiklerini ifade etti. Karahayıt'ta otel müdürü olan Taner Ulutaşdemir ise, Karahayıt'ta termal suyun kaynağından 58 derece çıktığını, oteldeki termal havuzda ise 40 derecede olduğuna dikkati çekerek, "Yarıyıl tatil öncesi otelimiz yüzde 100 doluluk oranına ulaştı" dedi.

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