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Ovası’nda soğuk hava sevinci

’da son günlerde etkisini artıran soğuk hava çiftçileri mutlu etti. Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, “Manisa Ovası’nda soğuktan etkilenen fazla ürün yok. Aksine ürüne fayda sağlıyor” dedi

Giriş Tarihi: 24.1.2020 ABONE OL
Manisa Ovası’nda soğuk hava sevinci
Manisa'da son günlerde etkisini artıran soğuk hava çiftçileri sevindirdi. Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, Türkiye genelinde olduğu gibi Manisa'da da etkili soğuk havanın hem meyveler hem de toprak için faydalı olduğuna dikkat çekti. Kentin yüksek kesimlerine kar yağarken, merkezde hava sıcaklığı gece 0 dereceye kadar düşüyor. Özellikle üzüm, zeytin ve kiraz gibi meyvelerin çoğunlukta olduğu Manisa Ovası'nda soğuktan etkilenecek çok fazla ürün bulunmadığını ifade eden Altındağ, soğuk havanın ürünlere faydalı olduğundan bahsetti. Soğuk havanın neden faydalı olduğunu anlatan Altındağ, "Soğuk hava, bu ürünler için oldukça faydalı. Eğer havalar sıcak giderse, saydığımız ürünler için tehlike kapıda demektir. Çünkü hava soğuk olursa bu ağaçlar uykuda olur ve baharın sıcak günlerinde dinç, verimli bir şekilde uyanır. Ancak havalar sıcak olursa, erken uyanma riski oluşur. Bu da özellikle mart ayında yaşanması muhtemel soğuklarda meyvelerin gözlerinin kuruması, çiçeklerinin ve torlarının dökülmesine sebep olur. Dolayısıyla verim de düşer" diye konuştu.
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Manisa Ovası’nda soğuk hava sevinci
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