Manisa’da kaçak hafriyatla savaş

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Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, şehrin temizliği noktasında çalışmalarını hassasiyetle sürdürürken, kaçak hafriyat dökümüyle de mücadelesini sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, merkez Yunusemre ilçesine bağlı Horozköy ile Şehzadeler ilçesi Yukarı Çobanisa Mahallesinde boş alanlara kaçak olarak dökülmüş inşaat yıkıntı atıklarının temizleme işlemlerini gerçekleştirdi. Büyükşehir belediyesi ekipleri, çevre kirliliği tespit edilen diğer mahallelerde de temizlik işlemlerine devam edecek. Konu ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Çevremizin daha temiz ve düzenli olması için tüm ilçelerimizde çevre denetimleri devam etmektedir. Ayrıca Manisa faaliyet gösteren 836 adet hafriyat araçları 24 saat takip eriliyor" denildi.