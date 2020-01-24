Menemenspor yeni seri peşinde

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1'inci Lig'de Altınordu ve Giresunspor mağlubiyetleriyle Play-Off yarışında art arda darbeler alan Ekol Göz Menemenspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçına iddialı hazırlanıyor. Teknik direktör Cenk Laleci, liderlik koltuğunda oturan rakiplerine saygı duyduklarını ancak maçı kazanmak adına ellerinden gelen tüm mücadeleyi sergileyeceklerini söyledi. Artık kayba tahammüllerinin olmadığını dile getiren Laleci,dedi. Deplasmanlarda en başarılı takım olduklarını ifade eden genç teknik adam, "Yalnızca 2 müsabakayı kaybettik. Hatayspor karşılaşması çok zorlu olacak, bunun farkındayız. Ancak puan ya da puanlar alacak kapasiteye de sahibiz" diye konuştu.