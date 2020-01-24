Tarifeye uyulmayan servis ücretine itiraz

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü'nün (UKOME) belirlediği fiyatlara uymayan bazı özel servis firmalarının, aileleri mağdur ettiği iddia edildi. Karşıyaka ilçesinde yaşayan ve bir özel okulun 2'nci sınıf öğrencisi Kerim İncesu (8), 16 yaşındaki lise öğrencisi ikizler Ege Lal ve Berke İncesu'nun velisi, Doktor Aylin İncesu da servis ücretleri nedeniyle mağduriyet yaşayan ailelerden biri oldu. Servis belirlerken herhangi bir alternatifleri olmadığını söyleyen anne Aylin İncesu, okulun hangi firmayla anlaştıysa o servisi seçmek zorunda olduklarını belirterek, "Her yıl, özel servislerin de il bazında UKOME kararlarına uyması gerektiğini öğrendim. Buna göre kilometre başına ve çocuk sayısına göre servis ücretleri belirleniyor. Ama bu rakamlarla benim ödediğim miktar arasında tam bir uçurum olduğunu fark ettim" dedi.3 çocuktan doğan mağduriyetinin 8 bin 294 lira olduğunu söyleyen İncesu, "3 Kasım 2019'da İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdum. 10 Aralık 2019 tarihinde sonuçlandı. Uyuşmazlık bedeli 8 bin 294 lira olarak belirlendi. Bu miktarın firma tarafından bana ödenmesi gerekiyor. Tüketici hakem heyeti benim haklı olduğumu gördü. Çocuklarımı artık kendi imkanlarımla okula getirip götürüyorum. Servis fiyatlarındaki artış özellikle çoğul çocuğu olan velileri zora sokuyor. Yetkililerin bu konuda bir denetim yapmasını istiyorum" dedi. Servis ücretlerindeki tek yetkili kurumun UKOME olduğuna dikkat çeken İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı da özel ya da devlet, tüm okulların aynı tarifeye uymak zorunda olduğunu söyledi. İzmir Barosu Tüketici Komisyonu Üyesi Avukat Salih Emrah Ertan, "Tüketicinin hakkını araması gerekir. 5 yıl zaman aşımı var. Veli ödediği tarihten geriye dönük 5 yıl için para talep edebilir. Kilometre ve kardeş kriteri var. Veliler bunlara da dikkat etsin" dedi.

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