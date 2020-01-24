‘UMUT’UNU YITIRMEDI

zmir'in

Karabağlar ilçesinde yaşayan Musa ve Fatma Yücel çifti, 8 yıl önce evlendi. Tansiyon, şeker ve kalp rahatsızlığı bulunan Fatma Yücel, evlendikten kısa süre sonra hamile kaldığını öğrenmesine rağmen hamileliğinin 9'uncu haftasında bebeğini kaybetti. Anne olmayı çok isteyen Yücel, 2 yıl sonra yeniden hamile kaldı. Hamileliğinin 34'üncü haftasında doğum yapmak zorunda kalan anne, bebeğini yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle 3 gün sonra kaybetti. Yücel çifti büyük üzüntü yaşadı.Bebek sahibi olmak isteyen Fatma Yücel, tıbbi sekreter olarak görev yaptığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Kadın Hastalıkları Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. Halil Gürsoy Pala'ya başvurdu. Yücel'in sağlıklı bir şekilde bebeğini kucağına alması için bir tedavi programı uygulayan Pala, hamilelik sürecinde anneyi takip etti. Uygulanan tedavi olumlu sonuç verdi ve Yücel çifti, "Umut" ismini verdikleri erkek bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Çift, bebeklerinin birinci yaş gününü de tedaviyi yürüten Pala ve sağlık personeliyle beraber kutladı.