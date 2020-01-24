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Zehir tacirlerine geçit verilmiyor

Giriş Tarihi: 24.1.2020 ABONE OL
Zehir tacirlerine geçit verilmiyor
Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarında uyuşturucu tacirlerini yakaladı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 5 operasyonda toplam 6 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 1.5 gram esrar, 0.32 gram bonzai, 32 adet uyuşturucu hap ile 4.62 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirlerinden 1'i adli mercilerce tutuklanırken, 1'i serbest bırakıldı, diğer şüpheliler ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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Zehir tacirlerine geçit verilmiyor
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