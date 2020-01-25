2020 abiye tasarımları göz kamaştırdı

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merkezli bir giyim firması, 2020 koleksiyonunun tanıtımını İzmir'de düzenlediği defileyle yaptı. 150 parça abiye elbiseden oluşan koleksiyonun 50 parçadan oluşan bölümünün tanıtıldığı defilede, model ve oyuncu Chloe Loughnan'ın yanı sıra, Best Model of the Word 2019 seçilen Derya Ekşioğlu, Best Model Turkey güzelleri Tutku Aygan, Türkan Geyik, Hande Taşkın ve Leena Shindondola podyuma çıktı. Koreografisini Emy Ajans kurucusu Eda Meltem Yılmaz'ın yaptığı, 30 mankenin yarım saat süresince podyumda kaldığı defile, modaseverler tarafından ayakta alkışlandı. Gecede biri kırmızı, diğeri beyaz olmak üzere iki renkte abiyeyle podyumda yürüyen Chloe Loughnan, güzelliğiyle dikkati çekti. Defilenin açılışını omuzları açık, özel taşlarla süslü kırmızı abiye ile yapan Loughnan, finalde ise derin göğüs dekolteli, parlak taşlı uzun beyaz abiye giydi. Firma ortağı Selçuk Memişoğlu, koleksiyonun el yapımı oldğunu söyledi.